Aston Martin wil Red Bull Racing gaan verslaan

Het team van Aston Martin onthulde vandaag hun nieuwe wagen. De Britse renstal wil met deze AMR24 de aanval gaan openen op Red Bull Racing. Technisch directeur Dan Fallows denkt dat er veel kan gaan gebeuren en dat Red Bull zeker te verslaan is dit jaar.

Red Bull heerst al sinds 2022 in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal was vorig jaar oppermachtig in de sport, ze wonnen slechts één Grand Prix niet. Aston Martin joeg op de zege, maar dat lukte ze niet. Dit jaar moet die mijlpaal worden bereikt en coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll hebben goede hoop. Het team deed niet kalm aan en de AMR24 werd vandaag direct de baan opgestuurd voor een shakedown.

Technisch directeur Dan Fallows denkt dat de auto's dit jaar enorm veel op elkaar gaan lijken. De Brit stelt dat er nog wel veel mogelijk is, vooral op het gebied van de kleine details. In gesprek met RaceFans legt hij uit wat het doel is van het aankomende seizoen: "We kunnen zeker nog onze rondetijden gaan verbeteren en we benaderen het seizoen met het gevoel dat Red Bull zeker te verslaan is. Daar gaan we op jagen. We focussen ons op hen en daar richten we onze pijlen dan ook op."