Waarschuwing voor Hamilton: "Stel je ondergeschikt aan Ferrari"

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van zijn laatste seizoen in dienst van Mercedes. Na dit jaar stapt Hamilton over naar het team van Ferrari. Het is een sensationele transfer, maar niet iedereen verwacht een enorm succes. Hans-Joachim Stuck vraagt zich af of Hamilton zich wel kan aanpassen aan Ferrari.

Ferrari zorgde anderhalve week geleden voor een schok toen ze bevestigden dat Hamilton per 2025 voor hen gaat rijden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakt gebruik van een clausule in zijn contract waardoor hij de stap kan gaan zetten. Hij wordt bij Ferrari de teamgenoot van Charles Leclerc. De Monegask is al jarenlang onderdeel van de Ferrari-familie en hij wordt gezien als de toekomst van het team.

Ondergeschikt

Het is dan ook nog maar de vraag of Hamilton past bij Ferrari. De Italiaanse renstal opereert immers iets anders dan andere teams. Oud-coureur Hans-Joachim Stuck deelt zijn gedachtes met Eurosport: "Hamilton is een speciale persoonlijkheid. Ik ben benieuwd of hij kan omgaan met het systeem van Ferrari, daar werkt alles immers een beetje anders. Natuurlijk heeft hij dit verdient. Maar nu moet hij zich ondergeschikt stellen aan het team. Daar is hij niet aangewend."

Italië

Stuck benadrukt dat men bij Ferrari anders werkt dan bij de andere topteams van Mercedes en Red Bull Racing. Meerdere kenners hebben al aangegeven dat Ferrari compleet anders te werk gaat. Stuck legt dit nogmaals uit: "Hamilton moet zich echt ondergeschikt gaan stellen. Ferrari is Italië. De pers is daar anders, ze pikken elk klein dingetje op en er zijn daar geen geheimen. Het wordt een compleet nieuwe ervaring voor Hamilton."