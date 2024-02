Verstappen denkt dat stabiele regels voor meer spektakel zorgen

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing waren in de afgelopen jaren extreem dominant in de Formule 1. Verstappen won vorig jaar slechts drie races niet en zijn overheersing zorgde voor kritiek. Verstappen zelf denkt dat het stabiel houden van de regels voor meer spanning kan zorgen.

Red Bull is sinds 2022 zeer dominant in de Formule 1. In dat jaar gingen er nieuwe aerodynamische reglementen gelden in de sport en daar heeft Red Bull dus de vruchten van geplukt. De regels blijven dit jaar en aankomend jaar nog stabiel, want in 2026 worden zowel het motorische als het technische reglement flink gewijzigd. Dit kan voor kleinere verschillen zorgen, maar het kan ook zomaar zo zijn dat Red Bull blijft heersen.

Meerdere teams

Verstappen zelf denkt dat het voor de sport veel leuker is, als er meer teams om de zege kunnen strijden. De drievoudig wereldkampioen laat aan Motorsport.com weten dat een strijd tussen meer teams beter is voor de amusementswaarde: "Dat is sowieso veel mooier. Een gevecht tussen twee teamgenoten is leuk, maar ik denk dat het nog veel mooier is als er twee of meerdere teams echt meedoen voor de overwinningen. Dus ik denk dat het mooier is om alle goede rijders in andere auto's te hebben."

Stabiele regels

Verstappen weet zeker dat een stabiel reglement voor meer spanning kan zorgen in de Formule 1. Hij verwacht dat Red Bull in dat geval meer concurrentie gaat krijgen. Daar is hij zeer eerlijk over: "Hoe langer je de reglementen hetzelfde laat, hoe dichter het veld bij elkaar gaat komen. Iedereen snapt dan in welke richting ze zich moeten ontwikkelen. Zeker met de auto's die we nu hebben. Hier zit qua doorontwikkeling iets minder potentie in dan in de vorige auto's."