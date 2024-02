Leclerc ambitieus: "Alleen blij als ik win"

Het is geen geheim dat Charles Leclerc torenhoge ambities heeft. De Monegaskische Ferrari-coureur droomt van een wereldtitel, maar hij weet dat dit in de komende seizoenen lastig gaat worden. Leclerc stelt nu dat winnen zijn enige doel in de Formule 1 is.

Leclerc verlengde vorige maand zijn contract bij het team van Ferrari. Over de lengte van het contract maakte Ferrari niets bekend, maar ze hebben veel vertrouwen in de Monegask. Leclerc kreeg in de afgelopen weken te horen dat hij vanaf 2025 te maken krijgt met een nieuwe teamgenoot. Het gaat hier om zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, de Brit komt over van het team van Mercedes.

Winnen

Dit betekent echter niet dat Leclerc zijn ambities gaat bijstellen. De Monegask wil alleen maar winnen en daar doet hij niet moeilijk over, hij wordt geciteerd door de Daily Mail: "Het wereldkampioenschap winnen, dat is echt het enige doel dat ik heb. Ik ben alleen blij als ik win, de tweede plaats is niet mijn doel. Je moet jezelf ook realistische doelen geven, net zoals we altijd optimistisch zijn en we proberen het best mogelijke werk te doen."

Red Bull

Leclerc wil ook niet in dienst gaan rijden van een andere coureur. De Monegask wil zijn droom om wereldkampioen te worden verwezenlijken, maar hij weet dat er sterke concurrentie is: "We willen allemaal winnen, maar als we kijken van hoe het vorig jaar was, dan had Red Bull een enorm voordeel. We moeten nu die kloof zoveel mogelijk zien te dichten. Dus we zullen absoluut alles doen om dat te proberen, en die stap te zetten, dat is ons doel."