Alpine zag komst Andretti zitten, maar begrijpt keuze FOM

De Formule 1 maakte vorige week bekend dat ze de plannen van Andretti Cadillac hebben afgewezen. Deze beslissing zorgde voor veel woede en onbegrip. Het team van Alpine zag de komst van een elfde team wel zitten, ze hadden zelfs al een voorcontract met Andretti. Toch is er begrip voor het besluit van de FOM.

Andretti had al geruime tijd interesse in deelname aan de Formule 1. De Amerikanen meldden zich dan ook aan toen de FIA de deur op een kier zette voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Andretti ontving groen licht van de FIA, maar daarna moesten ze de FOM nog zien te overtuigen. De FOM wees het verzoek echter af en daar begreep niemand bij Andretti iets van. Wel is er een mogelijkheid voor 2028, want General Motors wil Andretti in dat jaar mogelijk voorzien van motoren.

Voorcontract

Bij Alpine heeft men er nooit een geheim van gemaakt dat ze er voor open zouden staan om krachtbronnen te leveren aan Andretti. Alpine-teambaas Bruno Famin legt aan Motorsport.com uit hoe de zaak in elkaar stak: "We hadden een voorcontract en toen gebeurde er niets. Het hing allemaal wel af van de komst van Andretti. En op dit moment hebben ze geen toestemming gekregen om deel te nemen. Ik heb ook gelezen wat de FOM over 2028 heeft gezegd. Dus laten we eens zien wat de toekomst brengt."

Elfde team

Volgens Famin was Alpine geen tegenstander van de komst van een elfde renstal. Dat betekent echter niet dat ze het oneens zijn met het besluit van de FOM: "We zijn heel positief over de komst van een elfde team naar de Formule 1, als ze echt iets toevoegen aan de sport. Het was aan de FOM om te kijken wat de toegevoegde waarde was van dit project. Zij maken de keuzes en daar zijn we tevreden mee."