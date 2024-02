Voormalig Alpine-kopstuk vertrekt naar MotoGP

Het team van Alpine heeft in de afgelopen maanden afscheid genomen van veel kopstukken. Ook Davide Brivio nam afscheid van de Franse renstal. Brivio werd in verband gebracht met een overstap naar de MotoGP en die geruchten zijn nu werkelijkheid geworden.

Brivio werkte sinds eind 2020 voor het team van Alpine. Hij vervulde daar eerst de rol van Racing Director en in de afgelopen periode was hij daar de Director of Racing Expansion Projects. Eind vorig jaar werd bekend dat hij zou gaan vertrekken bij het Franse team. Brivio werkte in het verleden als teambaas in de MotoGP en nu keert hij weer terug naar de tweewielers. Hij is namelijk aangesteld als de teambaas van Trackhouse Racing.