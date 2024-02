Ocon zet de deur op een kier voor Mercedes

Het team van Mercedes gaat dit jaar op zoek naar een nieuwe stercoureur voor 2025. Vorige week werd immers bekend dat Lewis Hamilton na dit jaar vertrekt naar Ferrari. Esteban Ocon lijkt wel oren te hebben naar een Mercedes-zitje, hij stelt dat hij nog goede banden heeft met het team.

Ocon was jarenlang onderdeel van het opleidingsteam van Mercedes. De Franse coureur rijdt vandaag de dag voor het team van Alpine. Hij voelt zich daar op zijn plek, maar hij kijkt wel nog om zich heen. Ocon doet het niet slecht bij Alpine, maar hij heeft nog steeds banden met Mercedes. Aangezien er een plekje vrijkomt, is zijn naam al op meerdere lijstjes met potentiële Hamilton-opvolgers verschenen.

Junior

Ocon doet er niet geheimzinnig over. De Franse coureur liet na de launch van Alpine weten dat hij nog steeds warme banden heeft met Mercedes. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit: "Het is duidelijk dat ik goede banden heb met Mercedes. Ik word nog steeds gemanaged als een junior, ook al ben ik natuurlijk geen junior meer. Mijn focus ligt op het racen en het plan dat wij hier bij Alpine hebben. Ik moet mij concentreren op wat er op het circuit gebeurt. Dat is het belangrijkste en als dat goed gaat, praten we verder. Dat gebeurt als je goed werk levert."

Verrassing

Ocon vond de aankondiging van de transfer van Hamilton naar Ferrari ook niet vreemd. De Franse coureur zag het stiekem wel een beetje aankomen: "Of ik het nieuws een verrassing vond? Niet echt om heel eerlijk te zijn. Ik wist namelijk wel dat het een gek seizoen zou worden, al had ik niet verwacht dat het allemaal al in januari zou gaan beginnen. Maar het gaat het hele jaar zo zijn, dus jullie hebben veel om over te schrijven."