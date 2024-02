'Relatie tussen Horner en Jos Verstappen flink bekoeld'

Het team van Red Bull Racing bevindt zich momenteel in het middelpunt van de aandacht. Het onafhankelijke onderzoek naar teambaas Christian Horner zorgt voor veel vraagtekens. Het lijkt er op dat hij niet wil toegeven en dat er veel belangrijke namen bij de zaak zijn betrokken.

Eerder deze week meldden De Telegraaf en F1-Insider dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek is gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner. Het nieuws ging razendsnel rond en men vroeg zich direct af wat er aan de hand was. Horner ontkende de zaak zelf en vrijdag staat er een gesprek op de planning met de door Red Bull ingehuurde externe advocaat.

Imagoschade

Uit onderzoek van Motorsport-Total blijkt dat het een gecompliceerde zaak is. De officiële communicatie over het onderzoek is namelijk niet afkomstig vanuit Red Bull Racing, maar vanuit het moederbedrijf in Oostenrijk. Het medium meldt dat er alles aan wordt gedaan om imagoschade voor alle partijen te beperken. Horner zou voor de eerste publicaties zijn gevraagd om op te stappen, maar dat weigert hij. Het Duitse medium meldt dat Horner de zaak zou bespreken met Bernie Ecclestone, maar hij houdt vast aan het feit dat hij niet wil opstappen. Hij zou zelf ook een advocaat in handen hebben genomen.

Tweestrijd

Volgens Motorsport-Total speelt de interne machtsstrijd binnen Red Bull ook een rol bij de zaak. Vorig jaar meldden Zuid-Amerikaanse media al dat er een tweestrijd gaande zou zijn tussen Horner en teamadviseur Helmut Marko. Marko speelt echter geen rol bij deze zaak, maar het is geen geheim dat Max en Jos Verstappen meer aan zijn zijde staan. Volgens het Duitse medium zou de relatie tussen Jos Verstappen en Horner inmiddels flink zijn bekoeld. Deze zaken spelen op de achtergrond, terwijl Horner nu dus een onderzoek aan zijn broek heeft. Het is de verwachting dat Red Bull met duidelijkheid komt voor de launch op 15 februari.