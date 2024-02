'Horner moet zich vrijdag verantwoorden bij externe advocaat'

Het lijkt er sterk op dat er deze week meer duidelijkheid komt over de toekomst van Christian Horner bij Red Bull Racing. De renstal is een onafhankelijk onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door de teambaas. Hij zal zich op vrijdag moeten melden.

Het nieuws schokte begin deze week de Formule 1-wereld. Red Bull bevestigde dat er een onafhankelijk onderzoek is gestart naar Horner. Wat de ervaren Britse teambaas precies zou hebben gedaan, is niet duidelijk. In de Duitse media werd er gesproken over een mogelijke foto die Horner had verstuurd naar een medewerker. Maar er werd daarna ook gesuggereerd dat het zou gaan over Horners managementstijl.

Volgens De Telegraaf moet Horner zich vrijdag melden op de fabriek in Milton Keynes. Daar zal hij in gesprek moeten gaan met de externe advocaat die is ingehuurd door Red Bull. Ook de BBC meldt dat Horner zich op vrijdag zal moeten verantwoorden, dit sluit aan bij de berichtgeving in de Duitse media van eerder vandaag. Volgens De Telegraaf kwam het nieuws van het onafhankelijke onderzoek gisteren naar buiten op het moment dat Horner zich in een vergadering van de F1 Commission bevond. Alle andere negen teambazen en Formule 1-CEO Stefano Domenicali waren hierbij aanwezig.