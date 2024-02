'Red Bull wil Horner-zaak voor RB20-launch afronden'

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen flink bezig. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar Red Bull is wel bezig met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het lijkt er op dat ze snel met duidelijkheid gaan komen.

Red Bull bevestigde gisteren aan De Telegraaf en F1-Insider dat ze bezig zijn met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Wat de veelgeprezen teambaas precies heeft gedaan, is niet duidelijk. Duitse media meldden gisteren dat Horner mogelijk een foto had gestuurd naar een medewerker. Daarnaast gaan er ook geruchten rond over zijn mogelijke agressieve managementstijl.

Wat wel duidelijk is, is dat Red Bull snel met meer duidelijkheid moet komen. Op 15 februari trekken ze het doek van hun nieuwe RB20 en het is belangrijk dat ze voor die tijd weten waar ze aan toe zijn. Auto, Motor und Sport meldt dat er aankomende vrijdag zal worden gesproken met de betrokken. Dit zal gebeuren op het hoofdkwartier van het team in Engeland. Ook The Mirror meldt dat Red Bull snel het onderzoek wil afronden. Wat Horners lot is, is dan ook nog niet duidelijk. Volgens AMuS wordt sportief directeur Jonathan Wheatley genoemd als mogelijke opvolger van Horner, als laatstgenoemde moet vertrekken.