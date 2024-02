Viaplay lanceert nieuwe documentaire over Verstappen

De Formule 1 is dit jaar in Nederland weer te zien bij streamingplatform Viaplay. De dienst heeft een samenwerking met regerend wereldkampioen Max Verstappen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe driedelige documentaireserie over het leven van Verstappen, deze is vanaf volgende week te zien.

Viaplay heeft vandaag bekend gemaakt dat de documentaireserie 'Max Verstappen - Off the Beaten Track' vanaf 15 februari te zien is op het platform. De eerste aflevering verschijnt dan direct online, de andere twee zijn in de weken daarna te zien. In de serie krijgt de kijker een kijkje achter de schermen in het leven van Verstappen. Men krijgt een kijkje achter de schermen van het Verstappen.com raceteam en bij het simraceteam van Redline.