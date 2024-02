Wolff staat open voor komst Verstappen

Het team van Mercedes staat voor een zware taak. Lewis Hamilton verlaat de Duitse renstal na dit seizoen en dat betekent dat ze op zoek moeten gaan naar een opvolger. Max Verstappen is de beste coureur van het moment, maar hij lijkt Red Bull niet te gaan verlaten. Toto Wolff zet de deur wel op een kier.

Hamilton maakte vorige week bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Het is een enorme transfer en hiermee schudde hij de rijdersmarkt wakker. Mercedes moet nu op zoek gaan naar een opvolger en dat betekent dat ze zullen aankloppen bij andere toprijders. Helmut Marko gaf eerder al aan dat Mercedes de komst van Max Verstappen uit het hoofd kan zetten.

Contracten respecteren

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet dat Red Bull geen zin heeft in gesprekken over Verstappen. In gesprek met het Duitse RTL valt de naam van Verstappen en Wolff reageert nogal cryptisch: "We zullen er altijd op inzetten om het best denkbare rijdersduo in onze auto's te hebben. Daarvoor zullen we de diverse gesprekken ook niet schuwen. We hebben nu gezien hoe snel iets kan veranderen. Maar we zullen bestaande contracten wel respecteren."

Snelste auto

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull en hij zal er niet aandenken om de succesvolle renstal te verlaten. Toch wil Wolff de deur niet sluiten: "Coureurs willen nu eenmaal plaatsnemen in de snelste auto. In dat opzicht is het dus aan ons om aan te tonen dat wij de snelste auto hebben. Dat geldt voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn met het oog op de nieuwe reglementen. Wellicht dat daar kansen uit voort kunnen komen. De bal ligt bij ons."