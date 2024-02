'Hamilton neemt Mercedes-kopstuk mee naar Ferrari'

Lewis Hamilton maakte vorige week bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verlaat het team van Mercedes en dat is voor veel mensen een verrassing. Het lijkt er op dat hij een belangrijke Mercedes-man gaat meenemen naar Italië.

Weinig mensen zagen de transfer van Hamilton aankomen. De Brit verlengde vorig jaar nog zijn contract bij Mercedes en toen verklaarde hij ook weer zijn liefde aan het team. Toch heeft hij nu de keuze gemaakt om over te stappen naar de concurrent, hiervoor maakt hij gebruik van een speciale clausule in zijn Mercedes-contract. Hamilton zal waarschijnlijk ook niet de enige zijn die Mercedes gaat inruilen voor Ferrari.

Eerder werd al duidelijk dat Loïc Serra overstapt naar Ferrari. Serra verlaat Mercedes en hij gaat in 2025 aan de slag bij de Italiaanse renstal. De sportkrant La Gazzetta dello Sport meldt dat Serra en Hamilton niet de enige zijn die de overstap gaan maken. Volgens de doorgaans goed ingevoerde krant verhuist ook Riccardo Musconi waarschijnlijk mee naar Ferrari. Hij is nu de Head of Trackside Performance bij Mercedes en hij zou dicht bij een overstap zijn. Musconi kan dan dezelfde rol gaan vervullen bij het team van Ferrari.