Emotionele Hamilton dankbaar: "Ga nu een andere jeugddroom vervullen"

Lewis Hamilton speelde deze week een hoofdrol in de Formule 1. De Britse coureur maakte bekend dat hij zijn team Mercedes na dit jaar gaat inruilen voor concurrenten Ferrari. Het is een sensationele transfer en Hamilton heeft nu voor het eerst gereageerd op de stunt.

Hamilton is onlosmakelijk verbonden aan het team van Mercedes. Hij rijdt al sinds 2013 voor de Duitse renstal en in die jaren werd hij zes keer wereldkampioen. De zevenvoudig wereldkampioen verlengde vorig jaar zijn contract en hij hintte op een afscheid in dienst van Mercedes. Nu heeft hij er dus toch voor gekozen om te vertrekken, per 2025 is hij coureur van Ferrari. Het is een enorme stunt en het wordt gezien als de transfer van de eeuw.

Hamilton reageerde donderdag alleen in een persbericht van Mercedes op zijn afscheid bij het team. In een uitgebreide post op sociale media heeft hij nu gereageerd op zijn transfer: "Het waren een paar bijzondere dagen vol met emoties. Zoals jullie weten ga ik na 11 jaar Mercedes verlaten om een nieuw hoofdstuk te beginnen bij Ferrari in 2025. Ik ben enorm dankbaar dat ik prestaties heb neergezet met Mercedes waarvan ik als kind alleen maar van kon dromen. Nu ga ik een andere jeugddroom vervullen, rijden in het rood van Ferrari."