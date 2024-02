'Hamilton kan 100 miljoen dollar per jaar verdienen bij Ferrari'

Lewis Hamilton zorgde eerder deze week voor een schokgolf in de Formule 1. Hij kondigde aan dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Het is een sensationele transfer en het lijkt er dan ook op dat Hamilton een reusachtig salaris kan gaan verdienen bij Ferrari.

Op donderdag maakte Mercedes bekend dat het Hamilton het team na aankomend seizoen gaat verlaten. Het team van Ferrari kondigde daarna aan dat Hamilton per 2025 voor hen gaat rijden en dat hij een meerderjarig contract heeft getekend. Volgens het goed ingevoerd Italiaanse medium Formu1a.Uno kan Hamilton een reusachtig bedrag gaan verdienen. Het medium meldt dat Hamilton door zijn salaris, sponsordeals, beeldrechten en bonussen zo'n 100 miljoen dollar per jaar kan gaan verdienen.

Volgens Formu1a.Uno heeft men zich bij Ferrari hard gemaakt voor de transfer. Volgens het medium kwam de overstap van Hamilton tot stand door de wens van Ferrari-president John Elkann. Na het vertrek van Mattia Binotto begon Elkann volgens het medium met het creëren van 'zijn' Ferrari. De komst van teambaas Frédéric Vasseur speelde daar een belangrijke rol in net als de contractverlenging van Charles Leclerc. Het medium meldt ook dat Elkann ervoor zal zorgen dat Hamiltons strijd voor diversiteit en inclusiviteit ook bij Ferrari zal worden doorgevoerd.