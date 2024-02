"Wolff gaat Russell geen voorkeursbehandeling geven"

Het team van Mercedes heeft een lastige week achter de rug. Lewis Hamilton maakte donderdag bekend dat hij na dit seizoen vertrekt en dat hij een contract heeft getekend bij Ferrari. Teambaas Toto Wolff begrijpt de keuze van Hamilton, maar hij wil George Russell dit jaar geen voorkeursbehandeling gaan geven.

Donderdag ging er een schokgolf door de Formule 1 toen duidelijk werd dat Hamilton per 2025 voor Ferrari gaat rijden. Vrijwel niemand zag deze transfer aankomen en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff was volledig verrast door de keuze van Hamilton. De Oostenrijker toont ook respect voor de keuze van Hamilton, want hij begrijpt heel goed dat de zevenvoudig wereldkampioen toe is aan een nieuwe uitdaging.

Hamilton rijdt dit jaar nog wel voor Mercedes, maar daarna stapt hij dus over naar de concurrentie. Het zou logisch zijn als George Russell dit jaar een voorkeursbehandeling krijgt. Wolff laat aan de internationale media weten dat dit niet gaat gebeuren: "We hebben twee uitzonderlijke rijders. We moeten een auto op de baan brengen die sneller is dan de auto van vorig jaar. We weten hoe lastig het is om die strijd aan te gaan, niet alleen met Red Bull maar ook met anderen. In de hele Lewis-discussie gaat het te weinig over George. Hij heeft de potentie om dit team te leiden."