Wat zijn de opties voor Sainz in 2025?

Gisteren werd bekend dat het avontuur van Carlos Sainz bij Ferrari na dit seizoen ten einde komt. De Spanjaard krijgt geen nieuw contract omdat Ferrari ervoor koos om Lewis Hamilton aan te trekken voor 2025. GPToday.net bekijkt de opties voor Sainz voor 2025.

Mercedes

Aangezien Hamilton na dit jaar vertrekt bij Mercedes, komt er daar nu een plekje vrij. Mercedes zal op zoek moeten gaan naar een absolute topcoureur en met Sainz is er nu zo'n coureur vrij. De Spanjaard liet in de afgelopen jaren zien dat hij constant kan presteren en dat hij weinig foutjes maakt. Voor Mercedes zou hij de ideale teamgenoot van George Russell zijn, want beide mannen zijn van gelijkwaardig niveau. Voor Sainz is het ook een goede stap, want hiermee weet hij zeker dat hij bij een topteam zit.

Red Bull Racing

Sainz kan ook terugkeren bij zijn oude liefde Red Bull. De Spanjaard was jarenlang onderdeel van het Red Bull Junior Team en hij debuteerde in 2015 als de teamgenoot van Max Verstappen bij het toenmalige Toro Rosso. Hij verliet de Red Bull-familie echter al na een paar jaar om te rijden voor Renault, McLaren en later Ferrari. Het contract van Sergio Perez loopt na dit jaar af, en als hij niet goed presteert, zal Red Bull op zoek gaan naar een vervanger. Met Sainz kunnen ze een topper binnenhalen, maar het is nog maar de vraag of hij naast Verstappen wil rijden.

Audi

Sainz kan ook voor de toekomst kiezen. In 2026 betreedt Audi de Formule 1 als nieuwe partner van Sauber. De Duitsers zijn ambitieus en ze zijn nog op zoek naar een gezicht van hun Formule 1-campagne. De banden tussen de familie Sainz en Audi zijn in ieder geval warm. Carlos Sainz senior reed in de afgelopen jaren de Dakar Rally voor het merk en hij bezorgde ze vorige maand zelfs de zege in de legendarische rally. Het is dus geen onlogische stap, maar dat zou wel betekenen dat Sainz in 2025 eerst moet rijden voor Stake F1 Team.

Aston Martin

Er zijn volgend jaar nog veel meer stoeltjes beschikbaar. Aston Martin wordt in 2026 de nieuwe partner van Honda en dat betekent dat de Britse renstal ook zal fungeren als fabrieksteam. Als Fernando Alonso ervoor kiest om te vertrekken, dan komt er daar een zitje vrij. Het is geen geheim dat teameigenaar Lawrence Stroll het liefst een toprijder in zijn auto heeft zitten en Sainz kan voldoen aan dat profiel.