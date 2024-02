'Bevestiging Hamilton-nieuws volgt vanavond'

Het lijkt er op dat de aankondiging van de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari slechts een kwestie van tijd is. Al de hele dag gaat het over de opvallende transfer van Hamilton naar de Italiaanse grootmacht. Het is de verwachting dat er later vanavond een officieel persbericht naar buitenkomt.

Vanochtend meldden Italiaanse en Spaanse media dat Hamilton dicht bij een overstap naar Ferrari was. Al snel werd duidelijk dat het een serieus verhaal was, inmiddels gaat vrijwel iedereen er dan ook vanuit dat Hamilton in 2025 voor Ferrari zal rijden. Vanmiddag werd het personeel van Mercedes op de hoogte gebracht van het nieuws, al het personeel verzamelde zich op de fabriek in Brackley waar teambaas Toto Wolff en technisch directeur James Allison de overstap van Hamilton bekendmaakte.

Het Britse Sky Sports meldt dat er vanavond rond 20:00 Europese tijd een persbericht naar buitenkomt over de overstap van Hamilton naar Ferrari. Ook De Telegraaf meldt dat er later vandaag een bevestiging naar buiten zal komen. Het gaat om een deal die in 2025 ingaat, eerder werd gemeld dat Hamilton mogelijk dit jaar al voor Ferrari gaat rijden, maar dat is niet het geval. Op de beurs gaat het ondertussen goed met Ferrari, de aandelen zijn met bijna tien procent gestegen.