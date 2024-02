Officieel: Hamilton verlaat Mercedes en staat voor sensationele transfer

Het verhaal ging al rond, maar nu is het officieel bevestigd: Lewis Hamilton gaat weg bij Mercedes, een transfer naar Ferrari staat voor de deur. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertrekt na elf jaar bij Mercedes, het is de verwachting dat Ferrari één van de grootste transfers in de Formule 1 deze eeuw snel bekend gaat maken.

Na een dag vol speculatie is de kogel nu door de kerk: Lewis Hamilton vertrekt bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen staat voor een transfer naar het team van Ferrari. Daar zal hij naar verwachting de teamgenoot van Charles Leclerc worden, de Monegask verlengde vorige week zijn contract bij Ferrari. Carlos Sainz zal hierdoor op zoek moeten gaan naar een nieuwe werkgever.

In een persbericht heeft het team van Mercedes laten weten dat ze afscheid nemen van Hamilton na dit seizoen. Hamilton heeft een clausule in zijn contract geactiveerd waardoor hij na dit jaar kan vertrekken. Mercedes-teambaas Toto Wolff bedankt Hamilton in een persbericht en Hamilton zelf geeft aan dat hij dit jaar nog één keer alles gaat geven voor het team van Mercedes.