'Hamilton stapt mogelijk per direct over naar Ferrari'

Het lijkt inmiddels een kwestie van tijd voordat de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari officieel wordt gemaakt. De Britse coureur zou dan Mercedes gaan verlaten na een zeer succesvolle periode. Volgens Italiaanse media kan Hamilton zelfs dit jaar nog in het rood gaan rijden.

Hamilton verlengde vorig jaar zijn contract bij het team van Mercedes. Hij tekende een contract waardoor hij nu tot en met 2025 vast ligt bij het Duitse team. Hamilton tekende echter een deal van 1 plus 1 jaar, dat maakt het eenvoudiger om na dit seizoen over te stappen. Nadat Italiaanse media en Spaanse media vanochtend met het nieuws naar buitenkwamen, begint het er steeds meer op te lijken dat de deal vandaag rond gaat komen.

Er wordt gesproken over een deal die in 2025 ingaat, maar volgens de grote Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport kan de samenwerking zelfs eerder van start gaan. Het medium meldt namelijk dat Hamilton mogelijk nog eerder naar Ferrari gaat, dat zou er dus op kunnen duiden dat hij aankomend seizoen al voor Ferrari gaat rijden. Dit zou zijn team Mercedes en Carlos Sainz met een probleem kunnen opzadelen. Waar Sainz dan heengaat, wordt niet gemeld door La Gazzetta dello Sport. Wel is het de verwachting dat de deal vandaag al rond gaat komen.