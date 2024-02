'Veel opties voor Sainz na Ferrari-transfer Hamilton'

De verhalen over een overstap van Lewis Hamilton naar het team van Ferrari worden steeds serieuzer. De mogelijke megatransfer heeft dan ook gevolgen voor de toekomst van Carlos Sainz. Het lijkt er in ieder geval op dat de Spanjaard genoeg mogelijkheden heeft voor de toekomst.

Het team van Ferrari wilde de contracten voor 2025 het liefst voor de start van het seizoen rond hebben. Charles Leclerc verlengde vorige week zijn contract, maar over de toekomst van Sainz heerst nog veel onzekerheid. De onderhandelingen zouden moeizaam verlopen, maar het lijkt er nu op dat ze helemaal tot stilstand zijn geworden. Vanochtend kwam immers naar buiten dat Ferrari vol inzet op de komst van Lewis Hamilton.

Italiaanse media meldden vanochtend dat Ferrari alles op alles zet om Hamilton voor 2025 vast te leggen. Het doorgaans betrouwbare Spaanse medium AS bevestigt nu dat Ferrari bezig is met het aantrekken van Hamilton. Volgens het medium liggen de gesprekken tussen Sainz en Ferrari momenteel stil. AS meldt daarnaast wel dat er veel mogelijkheden zijn voor Sainz. Bij Mercedes, Aston Martin, Williams en het aanstaande Audi-project zouden er dan stoeltjes vrij zijn. Sainz werd in de afgelopen maanden al vaker in verband gebracht met Audi, het Duitse merk betreedt de sport in 2026.