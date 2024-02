Herbert ziet iets speciaals bij Verstappen

Max Verstappen maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de Formule 1. Verstappen is inmiddels een drievoudig wereldkampioen en volgens sommigen kan hij nog veel beter worden. Johnny Herbert ziet dat Verstappen iets doet wat maar weinig coureurs kunnen doen.

Verstappen verbrak afgelopen jaar een vrachtlading aan records in de Formule 1. Zijn cijfers waren zeer indrukwekkend en men vraagt zich af of er ooit nog een coureur komt die deze records kan gaan verbreken. Verstappen en zijn team Red Bull Racing gelden nu dan ook al als de titelfavorieten voor het aankomende seizoen. Kenners zijn in ieder geval te spreken over de prestaties van Verstappen.

Speciaals

Oud-coureur en huidig analist Johnny Herbert ziet iets bijzonders bij Verstappen. Volgens Herbert heeft de Nederlander een talent dat alleen de beste coureurs hebben. In gesprek met MegaDice legt Herbert dit uit: "Adrian Newey zei laatst dat Max zijn auto haast zonder nadenken kan besturen. Het is een zone waarin Michael Schumacher, Nigel Mansell en Ayrton Senna zich ook in konden bevinden. Deze kampioenen hadden het vermogen om iets speciaals te doen. Ik heb altijd gedacht dat Mika Häkkinen het meeste natuurlijke talent had. Hij had het angstaanjagende vermogen om niet te hoeven nadenken over wat hij deed."

Genieten

Herbert ziet dat andere coureurs hier beduidend meer moeite mee hebben. Hij geniet van Verstappen en hij vergelijkt hem nogmaals met andere sterren uit het verleden: "Deze coureurs stapten gewoon in de auto, reden en ze genoten daarvan. Dat is een belangrijk onderdeel van het spelletje. Het is het gevoel om te weten waar je bent op elke millimeter van het circuit en ook om te weten hoeveel grip je hebt op die enkele millimeter. Dat is iets wat Max elke ronde weer kan."