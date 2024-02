'Ferrari wil Hamilton vastleggen voor 2025'

Het team van Ferrari is momenteel bezig met het rondkrijgen van de line-up voor de toekomst. Charles Leclerc verlengde vorige week zijn contract, maar de onderhandelingen met Carlos Sainz verlopen lastig. Uit Italië komt nu het bericht dat Ferrari Lewis Hamilton ziet als een goed alternatief voor dit stoeltje.

Geruchten over een overstap van Hamilton naar Ferrari zijn niet nieuw. In de voorgaande jaren werd er al meerdere keren gesproken over een mogelijke transfer van Hamilton. De Britse coureur verwees deze geruchten naar het rijk der fabelen door zijn contract bij Mercedes te verlengen. Hamilton staat nu tot en met 2025 onder contract bij Mercedes, maar dit contract bevat mogelijk enkele clausules.

Het Italiaanse medium Formu1a.Uno meldt nu dat Ferrari probeert Hamilton vast te leggen voor 2025. Volgens het medium beschikt Hamilton over een contract van een jaar plus nog een jaar, waardoor het makkelijker zou zijn om bij Mercedes te vertrekken. Hamilton zou zelfs al gesprekken hebben gevoerd met Ferrari-president John Elkann. Het is daarnaast ook geen geheim dat Hamilton het goed kan vinden met Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. Volgens Formu1a.Uno kan de deal in een stroomversnelling raken waardoor er mogelijk al op zeer korte termijn een bevestiging kan komen.