Verstappen loopt titel mis door afwezigheid

Max Verstappen nam in de afgelopen weken regelmatig deel aan allerlei grote simraces. De Nederlandse regerend wereldkampioen Formule 1 ontbrak gisteravond echter bij een belangrijk simracetoernooi. Hierdoor kan hij dit kampioenschap niet meer op zijn naam schrijven.

Samen met zijn vrienden van Team Redline organiseerde Verstappen deze winter weer het 'Real Racers Never Quit'-kampioenschap. Verstappen nam zelf deel aan de eerste drie rondes van het simracekampioenschap en dat ging zeker niet slecht. Hij won meerdere races en hij stond zelfs op de tweede plaats in dit kampioenschap, maar na dinsdagavond is duidelijk geworden dat hij de titel niet meer kan winnen.

Op dinsdagavond ontbrak Verstappen echter op het deelnemersformulier. Ook onder meer Job van Uitert en Daniel Juncadella ontbraken tijdens de twee rondes van het kampioenschap. Er werd eerste geracet op het virtuele circuit van Virginia met Formule 3-wagens. De zege ging hier naar Enzo Bonito. Voor de tweede race van de avond werden er twee heats afgewerkt in Formule 4-wagens op de virtuele variant van Aragon. In de eerste heat ging de zege naar Florian Lebirge. Verstappens titelrivaal Chris Lulham hield de schade beperkt en hij won de tweede heat op het circuit van Aragon.