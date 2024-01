Herbert ziet 'vriendjespolitiek' bij Red Bull

Max Verstappen was in de afgelopen jaren de absolute kopman bij het team van Red Bull Racing. Zijn teamgenoot Sergio Perez moest vaak genoegen nemen met de tweede plaats. Volgens Johnny Herbert is er sprake van vriendjespolitiek en hij geeft Perez een aantal adviezen.

Verstappen werd in de afgelopen drie jaar driemaal wereldkampioen. Afgelopen seizoen verbrak Verstappen een groot aantal records en werd hij met twee vingers in zijn neus wereldkampioen. Hij won een recordaantal van negentien Grands Prix, terwijl Perez slechts twee keer als winnaar over de streep kwam. Perez kende een lastig seizoen, maar hij werd uiteindelijk wel tweede in het wereldkampioenschap.

Oud-coureur en huidig analist Johnny Herbert leeft mee met Perez. De Brit vergelijkt de situatie van Perez met zijn eigen situatie bij Benetton in de jaren '90. Herbert denkt dat er een ongelijke behandeling is en bij MegaDice legt hij deze gedachtegang uit: "Als er sprake is van vriendjespolitiek, dan voel je dat zeker. Zodra je dat gevoel krijgt, dan kom je er lastig van af. Hoezeer Sergio ook zegt dat hij dit negeert, het raakt hem wel gewoon. Sergio moet zichzelf in een soort cocon stoppen en zijn beloften waarmaken, ondanks de aanvallen van de media en soms zelfs van zijn eigen team."