Zware kritiek voor Hamilton: "Hij moet niet zo huilen"

Lewis Hamilton heeft een paar zware jaren achter de rug in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft sinds 2021 geen race meer gewonnen en dat zorgt voor frustratie. Hamilton ontvangt veel steun, maar volgens Perry McCarthy moet hij niet zo huilen.

Hamilton liet zijn frustratie in de afgelopen twee jaar duidelijk merken. De Brit sprak zich kritisch uit over zijn auto, maar hij bleef wel achter zijn team staan. Hamilton verlengde zijn contract en hij gaat dus verder met zijn jacht op nieuwe successen in de Formule 1. Hij richtte zich in de afgelopen jaren ook op andere zaken, zo kwam hij bijvoorbeeld op voor jonge coureurs die zonder weinig steun geen grote stappen konden zetten.

Huilen

Hamiltons houding zorgt voor ergernis in zijn thuisland. De Britse oud-coureur Perry McCarthy haalt nu hard uit naar Hamilton. McCarthy reed in de jaren '90 voor Andrea Moda en nu is hij kritisch in gesprek met Essentially Sports: "Lewis moet niet zo huilen over het gebrek aan steun. Hij heeft namelijk iets waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen. Hij werd al van jongs af aan gesteund door Ron Dennis die in hem geloofde."

Briljant

Hamilton werd in de beginjaren van zijn loopbaan gesteund door Dennis en het team van McLaren. Hij debuteerde ook bij het Britse team en hij werd hier in 2008 voor het eerst wereldkampioen. Volgens McCarthy is dat belangrijk geweest: "Hij heeft dat vertrouwen altijd beloond, want Lewis is en was briljant. Lewis kreeg een kans en die greep hij aan met alles wat hij in zich had. Hij moet alleen niet zoveel praten over het gebrek aan kansen."