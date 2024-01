Is Ferrari de grootste uitdager van Red Bull?

Het is de algemene verwachting dat Red Bull Racing aankomend seizoen weer dominant zal zijn in de Formule 1. De concurrentie wil de aanval gaan openen, maar niemand weet welk team de grootste uitdager van Red Bull gaat worden. Gerhard Berger wijst hiervoor naar Ferrari.

Red Bull was afgelopen jaar oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal won slechts één Grand Prix niet en ze werden met speels gemak wereldkampioen en constructeurskampioen. Max Verstappen bezorgde het team veel records en dat zorgde voor vreugde. Bij de concurrentie was de vreugde veel minder groot, want de achterstand op Red Bull was reusachtig.

Alleen het team van Ferrari wist Red Bull te verslaan in 2023. Oud-coureur Gerhard Berger denkt dat Ferrari nog veel sterker kan gaan presteren in het komende seizoen. In gesprek met Kronen Zeitung legt Berger zijn mening uit: "Ik zie Ferrari echt als het tweede team. Frédéric Vasseur is nog steeds nieuw bij dat team en ze moeten hem de tijd gunnen. Maar er is nu wel een jaar overheen gegaan en ik denk dat het team nu verder kan gaan. Je moet alleen niet vergeten dat Red Bull met Max Verstappen, Adrian Newey en Christian Horner de standaard heeft gezet."