McLaren nog niet op oorlogssterkte: "Duurt nog een paar maanden"

Het team van McLaren wordt gezien als één van de mogelijke uitdagers van Red Bull Racing in het komende seizoen. Bij de Britse renstal wil men echter niet te vroeg juichen. Volgens teambaas Andrea Stella moeten er nog een aantal dingen worden aangepast en dat kan nog wel een paar maanden duren.

McLaren liet vorig jaar veel mooie dingen zien in de tweede seizoenshelft. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri stonden meerdere keren op het podium en ze joegen op Max Verstappen en Red Bull. Toch was niet alles koek en ei, want de auto had soms nogal een onvoorspelbaar karakter. Dat zorgde voor ergernis bij Norris en Piastri en dat betekende dat de ingenieurs van het team aan de bak moesten gaan in de winter.

Onderzoek

Teambaas Andrea Stella geeft dan ook aan dat dit nu gaat gebeuren. De Italiaanse teambaas legt uit wat er aan de hand is en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "We hebben onszelf vorig jaar wel afgevraagd of we de auto niet sneller hebben gemaakt ten koste van de bestuurbaarheid als je in de kwalificatie op de limiet moet rijden. We hebben eerst onderzocht of dat echt zo was en of het niet een soort toevalligheid was die losstond van de rest. We denken een aantal gebieden te hebben gevonden die invloed hebben op de aerodynamica."

Maanden

Volgens Stella gaan aerodynamica en rijgedrag hand in hand bij de huidige generatie auto's. McLaren gaat een aantal dingetjes aanpassen, maar volgens Stella duurt dat wel eventjes: "Sommige verbeteringen worden misschien ingebouwd in de auto waarmee we het seizoen starten, maar andere zaken maken deel uit van een geplande workflow en die zullen tegelijkertijd met andere updates worden gelanceerd. Voor paar dingen heb je nu eenmaal een paar maanden nodig."