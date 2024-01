Verstappen weet dat dominantie zomaar voorbij kan zijn.

Max Verstappen was afgelopen seizoen zeer dominant in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en de verwachtingen zijn weer torenhoog. Verstappen weet echter maar al te goed dat zijn dominantie zomaar kan eindigen.

Verstappen kende vorig jaar zijn beste seizoen in de Formule 1 tot nu toe. Hij werd wereldkampioen op een bijzonder machtige manier. De Nederlandse coureur won een recordaantal races en door deze zegereeks had hij het hoogste winstpercentage ooit in een enkel seizoen. Verstappen bleef rustig onder de omstandigheden, maar dat betekent niet dat hij niet trots was. De verwachtingen voor de komende jaren zijn echter wel hoog.

Aangezien de regels amper zijn veranderd, verwachten kenners nog een jaartje vol met Red Bull-zeges. Verstappen weet dit, maar hij weet ook dat zijn zegereeks zomaar afgelopen kan zijn. In gesprek met The Times wijst hij naar dit feit: "Het kan niet altijd zo zijn, dat weet ik heel erg goed. Afgelopen seizoen was waarschijnlijk het beste seizoen uit de geschiedenis van de Formule 1, qua statistieken en records dan. Het wordt echt heel erg lastig om dat te evenaren. Het gaat erom dat ik mijn verwachtingen weet te managen. Dat moet ik mijzelf blijven vertellen."