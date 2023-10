'McLaren eist 23 miljoen dollar van Palou'

Er is meer bekend geworden over de rechtszaak van het team van McLaren tegen Alex Palou. De renstal kondigde eerder al juridische stappen tegen de IndyCar-coureur aan omdat Palou weigert om in 2024 voor het team te rijden. Hij verscheurde zijn IndyCar-contract en McLaren eist nu een flink geldbedrag.

Palou was in de afgelopen anderhalf jaar het middelpunt van een enorme rel in de IndyCar. Vorig jaar ontkende hij een nieuw contract bij het team van Chip Ganassi Racing en daarna werd hij gepresenteerd door McLaren. Na maanden vol onzekerheid, kondigde Palou aan dat hij in 2023 toch voor Ganassi zou rijden. Hij zou dan in 2024 overstappen naar McLaren en hij zou dit jaar fungeren als reservecoureur voor het Formule 1-team.

Eerder dit jaar maakte Palou echter bekend dat hij in 2024 toch niet voor McLaren gaat rijden in de IndyCar. Hij blijft Ganassi trouw en McLaren reageerde woedend. Ze stapten naar een Britse rechtbank en nu zijn er meer details naar buiten gekomen. AP News heeft de papieren onder ogen gekregen en ze meldden dat McLaren ongeveer 23 miljoen dollar eist van Palou. Hierbij wijst de renstal naar de kosten van toekomstige sponsordeals, een rol als Formule 1-reserve, het bedrag dat McLaren heeft uitgegeven om Palou voor te bereiden op de Formule 1 en 400.000 dollar voor zijn salaris.