Marko moest ingrijpen: "Die relatie was behoorlijk toxic"

Max Verstappen geldt al geruime tijd als het toptalent van Red Bull Racing. De Nederlander maakt al sinds zijn debuut in 2015 indruk in de Formule 1. Helmut Marko was ook onder de indruk van Carlos Sainz, maar hij zag dat het niet werkte om deze twee coureurs in één team te hebben.

Verstappen en Sainz debuteerden in 2015 allebei bij het toenmalige Toro Rosso. De twee coureurs lieten mooie dingen zien, maar Verstappen groeide al snel uit tot een absolute superster. Sainz had het iets lastiger en hij nam vervolgens ook afscheid van de Red Bull-familie. Hij reed voor Renault en McLaren voordat hij vertrok naar zijn huidige werkgever Ferrari. In dienst van de Italiaanse renstal vecht hij nu alsnog om de topposities.

Schaduw

Red Bull-adviseur Helmut Marko staat bekend als een enorme Verstappen-fan, maar hij was ook enorm onder de indruk van Sainz. In het Red Bulletin legt Marko dit uit: "Hij was opvallend snel in de lagere categorieën. Tijdens zijn eerste test op het circuit van Silverstone was hij in de snelle bochten meteen sneller dan Sebastian Vettel. Dat was op dat moment onze graadmeter. Hij heeft lang in de schaduw gestaan van zijn vader."

Toxic

De vader van Sainz is rallylegende Carlos Sainz senior. Hij won recent nog de Dakar Rally en volgens Marko ging het onterecht veel over hem: "Carlos werd onterecht in verband gebracht met het imago van een verwende zoon van een coureur, terwijl Carlos er juist voor moest vechten. Hij had uiteindelijk pech dat hij Max als teamgenoot had. Carlos is zonder twijfel een topcoureur en hij zat bijna op hetzelfde niveau als Max. De relatie tussen hun twee was behoorlijk toxic. Uiteindelijk zag ik geen manier om hem te behouden."