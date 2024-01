Verstappen liet al vroeg grote indruk achter: "Zei alles over hem"

Max Verstappen is momenteel de grootste superster van de Formule 1. De regerend wereldkampioen verbreekt veel records en hij ontvangt veel lovende kritieken. Graham Watson zal al vroeg dat Verstappen een toekomstige kampioen was, hij maakte veel indruk met zijn keuzes.

Verstappen is vandaag de dag een drievoudig wereldkampioen die in staat wordt geacht om de records van Lewis Hamilton en Michael Schumacher te breken. Verstappen won vorig jaar een recordaantal van negentien Grands Prix en dat resulteerde in het hoogste winstpercentage ooit in een seizoen. Verstappen was aan het begin van zijn loopbaan nog niet zo'n grote naam als nu, in zijn eerste jaar maakte hij al zeer veel indruk.

Graham Watson werkte in 2015 samen met Verstappen bij het toenmalige team van Toro Rosso. Toen Verstappen in Singapore weigerde zijn teamgenoot erlangs te laten, zag Watson iets bijzonders gebeuren. Bij Formule 1 Magazine legt Watson het uit: "Dat bevestigde wat ik al had verwacht. Kijk, als er een gaatje is, dan gaat hij ervoor. Dat weet iedereen nu wel. Ik had respect voor die weigering van hem in Singapore, want Max bewees daarmee dat hij niet zomaar aan de kant gaat. Hij liet zien dat hij wereldkampioen gaat worden en dat we het konden vergeten dat hij aan de kant zou gaan. Zijn 'nee' zei alles over hem."