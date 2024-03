Zorgen bij Mercedes: "We zien een patroon"

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend een teleurstellende race in Australië. Lewis Hamilton en George Russell vielen allebei uit, nadat ze vol goede moed aan het weekend waren begonnen. James Allison stelt dat ze bij Mercedes een patroon zien.

Mercedes wilde dit jaar echt de aanval openen op de concurrentie. In de afgelopen twee seizoenen kende de Duitse renstal veel tegenvallers en daar wilden ze nu afscheid van nemen. Het concept werd volledig omgegooid, maar in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië leidde dat nog niet tot goede resultaten. In Melbourne presteerde het team zeer matig en Hamilton viel dan ook al vroeg uit met motorproblemen. Russell leek op weg naar WK-punten, maar hij crashte fors in de slotfase.

Geen wijzigingen

Technisch directeur James Allison geeft toe dat niet alles naar wens gaat. Vooral het grote verval op de zaterdag zorgde voor vraagtekens bij de buitenwereld. In de debrief van Mercedes op YouTube gaat Allison hier op in: "We hebben bijna geen wijzigingen doorgevoerd tussen de derde training en de kwalificatie. We hebben er natuurlijk brandstof uitgehaald en we hebben de motor op stand elf gezet. Maar we hebben geen significante veranderingen doorgevoerd, omdat we het gevoel hadden dat we de auto in een goed window hadden gebracht."

Patroon

Bij Mercedes ziet men wel dat er iets aan de hand is. Technisch directeur Allison doet daar ook niet geheimzinnig over, maar hij geeft wel een zorgwekkende boodschap af voor zijn team: "We beginnen een patroon te zien. In de meeste raceweekenden zien we dat we in een deel van het weekend ons goed voelen over de auto en dat we er vertrouwen in hebben. Maar in de belangrijkste sessies, de kwalificatie en de race, glipt de auto uit onze vingers."