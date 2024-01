Ook Allison verlengt contract bij Mercedes

Het team van Mercedes heeft wederom een contract van een kopstuk verlengd. De Duitse renstal heeft zojuist namelijk bekend gemaakt dat James Allison zijn contract bij het team heeft hernieuwd. Dat betekent dat hij de aankomende tijd kan helpen bij de jacht op successen.

Mercedes heeft twee zware seizoenen achter de rug in de Formule 1. In 2023 wist het team geen enkele race te winnen en besloot men in te grijpen. Allison keerde terug in zijn functie als technisch directeur, terwijl hij in de maanden daarvoor fungeerde als Chief Technical Officer. Allison heeft nu een langdurige deal getekend, het nieuws volgt enkele dagen na de contractverlenging van teambaas Toto Wolff. Mercedes heeft hiermee een rustige situatie gecreëerd op bestuurlijk vlak.