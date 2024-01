Hint Alpine op aangepaste livery?

Alle teams zijn momenteel bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Begin volgende maand worden de eerste wagens onthuld en de teams delen soms een paar beelden van de nieuwe wagens. Het heeft er alle schijn van dat Alpine dat nu ook heeft gedaan.

Alpine trekt op 7 februari het doek van hun nieuwe wagen. In aanloop naar de launch deelt het team nu een opvallende foto op de sociale media. Op de foto is een gedeelte van de voorvleugel te zien, daarmee hinten ze op een opvallende livery voor het aankomende seizoen. De voorvleugel is voorzien van een roze kleurstelling, maar dat in camouflagepatroon. Alpine reed in de afgelopen jaren de eerste races in het roze. Of ze daarop hinten, is niet helemaal duidelijk.