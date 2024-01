McLaren presenteert livery voor 2024

Het team van McLaren heeft zojuist belangrijk nieuws voor het aankomende Formule 1-seizoen gedeeld. De Britse renstal deelde op sociale media de eerste beelden van de livery waarmee ze gaan racen in de koningsklasse van de autosport. Het gaat hier overigens nog niet om de nieuwe auto.

Vrij onverwachts slingerde McLaren vandaag de eerste foto's van hun nieuwe livery de wereld in. De Britse renstal paste eerder deze week al wel het uiterlijk van hun sociale media aan, maar ze deelden niet dat er iets ging gebeuren qua livery. De nieuwe kleurstelling kent veel zwarte elementen en is gebaseerd op de Stealth Mode-livery waarmee het team vorig jaar een paar races reed. De startnummers van de coureurs zijn dan weer zilver, een verwijzing naar de livery waarmee het team reed op Silverstone. De auto zelf wordt onthuld op 14 februari.

Papaya 'n' proud. 馃А The livery we'll be running in the 2024 @F1 season. #WhateverItTakes pic.twitter.com/FSWVXTt77E