Mercedes wuift zeropod-kritiek weg: "Is geen concept"

Het team van Mercedes kiest dit jaar voor een compleet andere aanpak dan voorheen. Na twee tegenvallende jaren gaat men het volledige concept omver gooien. Mercedes nam eerder al afscheid van de zeropods, maar James Allison ziet dit niet als een ingrijpende verandering.

Toen er in 2022 nieuwe technische regels gingen gelden in de Formule 1, koos het team van Mercedes voor een opvallend concept. Ze verschenen aan de start met zeer kleine sidepods. De onderdelen werden omgedoopt tot de zeropods, maar het was geen succesvolle innovatie. De resultaten vielen enorm tegen en vorig jaar besloot men na een paar races afscheid te nemen van het onderdeel.

Concept

Mercedes past voor dit jaar vrijwel het gehele concept aan. Volgens technisch directeur James Allison heeft een concept niets te maken met een auto. Aan Sky Sports legt hij ook uit wat er mis ging in de communicatie omtrent de zeropods: "Het spijt mij, maar ik zie de wereld niet op dezelfde manier als jullie. Voor mij is een sidepod geen concept. We hebben zeker een bepaalde koers gekozen voor onze auto. Ik zou zeggen dat dit van de punt van de neus tot de staart was. Het was inderdaad geen competitieve koers. Het meest opvallende daarvan waren de sidepods, maar dat was niet de doorslaggevende factor."

Symbolisch

Volgens Allison was er van alles aan de hand met de auto. De Britse technisch directeur stelt dan ook dat Mercedes lang met de problemen moest proberen te werken: "De auto was niet correct van voor naar achter. Dat is iets waar wij mee om hebben moeten leren gaan. Dat heeft veel langer geduurd dan wij zouden willen. De sidepods zijn misschien symbolisch voor een team dat een beetje te lang heeft moeten uitzoeken welke richting de juiste was, maar het was zeker niet het onderscheidende kenmerk dat voor alle ellende heeft gezorgd."