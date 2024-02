"Allison begrijpt Red Bull-concept nog niet"

Het team van Red Bull Racing zag er in Bahrein sterk uit tijdens de testdagen. De Oostenrijkse renstal geldt dan ook als de grote titelfavoriet. Bij het team van Mercedes begrijpen ze nog niet alle trucjes van Red Bull. James Allison stelt dat hij graag onder de motorkap van de RB20 wil kijken.

Red Bull maakte een sterke en stabiele indruk tijdens de testdagen op het circuit van Sakhir. Max Verstappen en Sergio Perez waren enorm tevreden met hun wagen en dat maakte de concurrentie ongerust. De RB19 van vorig jaar was al haast onverslaanbaar en een betere Red Bull-bolide kan zomaar eens wijzen op nog meer dominantie. Ook bij het team van Mercedes kijken ze naar de RB20 en daar zien ze een aantal dingen die ze graag willen begrijpen.

Uitnodiging

Red Bull zorgde voor een verrassing met hun opvallende design dat veel weg had van het Mercedes-concept van vorig jaar. Technisch directeur van Mercedes James Allison is daar dan ook duidelijk over in gesprek met Sky Sports: "Ik zou ontzettend graag een uitnodiging willen ontvangen voor de Red Bull-garage om daar de engine cover eraf te halen en rond te snuffelen onder die soort snorkels."

Aanpak

Allison is dan ook eerlijk genoeg om toe te geven dat hij dit design van Red Bull niet kan zien aankomen. De Brit denkt dat Red Bull iets heeft bedacht: "Er wordt daar duidelijk voor een andere aanpak gekozen, want we hebben een glimp opgevangen van hun koelsystemen en daarop zie je dat het zeker niet licht en slank is. Ze doen dat dus wel met een reden, en ik zou graag willen weten wat die reden is. Dat hebben we nu nog niet uitgevogeld."