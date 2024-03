Mercedes feliciteert innovatief Red Bull: "Bravo!"

Het team van Red Bull Racing is op een succesvolle manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal wist met Max Verstappen de eerste twee races te winnen. Mercedes-kopstuk James Allison is onder de indruk van de rivaal en hij deelt zijn complimenten uit.

Red Bull heeft voor dit jaar voor een volledig nieuw concept gekozen. Bij Red Bull zelf zien ze de RB20 als een grote doorontwikkeling van de nieuwe RB19 van vorig jaar. De nieuwe wagen ziet er echter heel erg anders uit dan de wagen van vorig jaar en dat hadden veel mensen niet verwacht. De RB20 past Max Verstappen in ieder geval als een handschoen, want hij wist de eerste twee races van het jaar met een flinke voorsprong te winnen.

Bij het team van Mercedes kijken ze met open mond naar de nieuwe auto van Red Bull. Technisch directeur James Allison reageert sportief in gesprek met de internationale media: "Ik dacht dat als je als team zo ver voor ligt, zoals Red Bull, dat het dan heel makkelijk is om op je lauweren te gaan rusten. Ik zou zeggen 'Bravo aan hen', want ze zijn bereid om iets te doen wat niet gewoon een simpele kopie is van de wagen van vorig seizoen. Ik denk dat als je de pits inloopt en de motorkap van een willekeurige auto pakt, dat je die op een andere auto kan plaats zonder een verschil te maken. Wat interessant is, is wat ze onder die motorkap hebben gedaan."