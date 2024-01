Horner legt druk bij Perez: "Hij moet zich gaan bewijzen"

Het team van Red Bull Racing geldt ook voor aankomend seizoen als de topfavoriet voor de wereldtitel. Alle ogen zijn gericht op wereldkampioen Max Verstappen, want zijn teamgenoot Sergio Perez wordt niet gezien als de kopman. Teambaas Christian Horner stelt wel dat Perez zijn stoeltje mag gaan verdedigen.

Het contract van de Mexicaan loopt eind dit jaar af. Er is veel te doen omtrent het stoeltje van Perez, want er liggen meerdere kapers op de kust. Naast Perez heeft Red Bull immers ook Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson onder contract staan. Aangezien het de verwachting is dat Red Bull ook in 2025 snel zal zijn, azen er nog veel meer coureurs op het stoeltje van Perez. Hij staat dus onder grote druk.

Red Bull-teambaas Christian Horner laat echter weten dat Perez vooralsnog de voorkeur krijgt boven de andere mogelijke coureurs. Horner legt in gesprek met PlanetF1 uit wat Perez moet gaan doen in de komende maanden: "Het is het zitje van Checo. Hij ziet in die auto omdat wij denken dat hij op dit moment de juiste coureur is. Het is aan hem om er in de komende negen maanden voor te zorgen dat we ook zo over hem denken voor 2025. We hebben geweldige talenten in onze pool met Daniel, Yuki en Liam. De tijd zal het dus gaan vertellen."