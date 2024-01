Verstappen grote publiekstrekker van simrace-event

Team Redline heeft bekend gemaakt welke coureurs gaan deelnemen aan het 'Real Racers Never Quit'-kampioenschap van later deze maand. Het veld zal bestaan uit een groot aantal stercoureurs en een grote hoeveelheid simracers. Max Verstappen is de grootste naam op de deelnemerslijst van het simkampioenschap.

Verstappen en zijn vrienden van Team Redline organiseren deze maand weer het kampioenschap onder de naam 'Real Racers Never Quit'. Verstappen zal zelf ook gaan deelnemen aan de simraces. Ook zijn landgenoten Thierry Vermeulen en Job van Uitert doen mee. Ook de bekende autocoureurs Felipe Drugovich, Dani Juncadella, Dennis Hauger, Antonio Felix da Costa en Kelvin van der Linde doen mee. Ook bekende simracers zoals Rudy van Buren verschijnen aan de start.