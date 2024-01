Wolff woest op FIA: "Kogel kan je niet terug stoppen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een belangrijke week achter de rug. De Oostenrijker vierde zijn verjaardag en hij verlengde zijn contract bij het team. Toch dealt hij nog steeds met de gevolgen van het kortstondige onderzoek van de FIA naar hem en zijn vrouw Susie. Het doet Wolff nog steeds veel pijn.

Autosportfederatie FIA zorgde vorige maand voor een rel toen ze een onderzoek opende naar mogelijke belangenverstrengelingen van Toto en Susie Wolff. Men opende het onderzoek na een artikel waarin werd geopperd dat teambazen zich zorgen maakten over deze zaak. Alle teams ontkenden echter dat ze er iets mee te maken hadden, waarna de FIA het onderzoek na een paar dagen stopzette.

Voorbeeldfunctie

Wolff en Mercedes reageerden woedend, ze dreigden zelfs met juridische stappen. Wolff reageert nu fel in gesprek met La Gazzetta dello Sport: "Met miljoenen ogen die op ons gericht zijn, weten we dat we een voorbeeldfunctie hebben. Het onderzoek dat werd geopend, en daarna gesloten in slechts twee dagen tijd, heeft voor veel schade gezorgd. Als we de sport verder willen professionaliseren, moeten we zoeken naar meer manieren om transparant naar voren te kunnen treden. Zo kijk ik ernaar en ik kan daarbij niet voor Susie spreken. Mijn vrouw laat zich niet uit het veld slaan, ze beschikt over veel doorzettingsvermogen."

Google

Wolff is daarnaast van mening dat zijn vrouw onnodige reputatieschade heeft geleden. De Oostenrijker gaat verder en hij is enorm fel: "Het is ook niet de eerste keer dat Susie met een moeilijke situatie geconfronteerd wordt en ze zal tot het gaatje gaan in welke rechtszaak dan ook. Als je mijn vrouw nu opzoekt op Google, dan krijg je allerlei resultaten te zien die betrekking hebben op dat onderzoek. De kogel is in dat opzicht al uit het geweer en die kan je niet terug stoppen."