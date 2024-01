Ecclestone kraakt Steiner af: "Onsuccesvolste teambaas ooit"

Het team van Haas maakte vorige week bekend dat ze het contract van teambaas Günther Steiner niet hebben verlengd. De Italiaan is vertrokken en hij is vervangen door Ayao Komatsu. Steiner ontving veel reacties, maar volgens Bernie Ecclestone presteerde hij extreem slecht.

Steiner was bijna tien jaar lang de teambaas van Haas. Hij was betrokken bij het opzetten van de Amerikaanse renstal en hij deed er alles aan om het project tot een succes te maken. Vorig jaar presteerde Haas zeer slecht en ze werden zelfs laatste in het constructeurskampioenschap. Teameigenaar Gene Haas besloot het contract van Steiner niet te verlengen en dat zorgde voor veel verbazing bij volgers.

Steiner ontving zelfs een aantal complimenten van andere teambazen, maar de echte reden van zijn vertrek blijft gissen. De Italiaan was door Netflix zeer populair geworden en dat zorgde voor veel aandacht voor Haas. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is in gesprek met F1 Insider echter heel erg kritisch op Steiner: "Er is nooit een teambaas geweest die zó onsuccesvol was, maar die toch een wereldster dankzij een documentaire op Netflix. In zijn tijd had dit helemaal nooit gekund, in mijn tijd deden enkel en alleen de prestaties van het team er toe."