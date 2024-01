Alpine kondigt dubbele launch op 7 februari aan

Ook het team van Alpine heeft zojuist bekend gemaakt wanneer ze het doek trekken van hun nieuwe wagen. De Franse renstal kondigt een speciale launch aan, want ze onthullen twee wagens. Op 7 februari trekken ze namelijk ook het doek van de Hypercar waarmee ze in het World Endurance Championship gaat rijden.

Alpine zal dus een dubbele launch gaan organiseren tijdens de launch. Op 7 februari zullen Esteban Ocon en Pierre Gasly dus ook getuigen zijn van de onthulling van de Hypercar waarmee onder andere Mick Schumacher zal gaan jagen op succes in de 24 uur van Le Mans. Alpine is het tweede team dat vandaag bekend maakt wanneer ze hun nieuwe bolide gaan onthullen, ook Mercedes kwam met een aankondiging.

