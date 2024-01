"Verstappen zorgt voor woede bij Mexicaans medium"

Max Verstappen werd afgelopen jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had een enorme voorsprong op zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez. In Mexico zijn ze niet zo blij met een aantal uitspraken van Verstappen.

Verstappens populariteit in Mexico was in het afgelopen jaar flink gedaald. Verstappen wilde eind 2022 zijn teamgenoot niet laten passeren en daar was men in Mexico niet zo blij mee. De ruzie werd al snel uitgesproken, maar in het thuisland van Perez waren ze dit nog niet vergeten. Toen men vorig jaar arriveerde in Mexico-Stad voor de Grand Prix, liep Verstappen met extra beveiliging door de paddock. Men vreesde voor boegeroep, maar dat gebeurde niet.

Norris

In Mexico zijn ze echter nog steeds boos op Verstappen. Ditmaal wordt er woedend gereageerd op een aantal uitspraken van Verstappen in een interview met Auto, Motor und Sport. Verstappen werd daar gevraagd wie zijn ideale teamgenoot zou zijn en toen koos hij voor McLaren-coureur Lando Norris. De Nederlander was zeer complimenteus over de Brit, dat is ook niet zo vreemd, aangezien de twee coureurs goed bevriend zijn.

Kleineren

Het grote Mexicaanse medium Esto reageerde begin deze week op de woorden van Verstappen. Het Mexicaanse medium stelt in de kop dat Verstappen zijn huidige Red Bull-teamgenoot 'kleineert'. In het desbetreffende artikel gaan ze verder in op de uitspraken van Verstappen bij AMuS. Ze zijn niet bepaald blij met deze uitspraken: "'Mad Max' werd in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan gepasseerd door Sergio Perez en blijkbaar kan de verloren zoon van Red Bull dat niet waarderen."