McLaren waarschuwt concurrentie: "Gaan nog een stap zetten"

Het team van McLaren kende vorig jaar een zeer sterke tweede seizoenshelft. De Britse renstal zette enorme stappen en ze vochten zelfs mee om de podiumplekken en de pole positions. Teambaas Andrea Stella heeft een goed gevoel voor het komende seizoen, hij stelt dat zijn team nog stappen kan gaan zetten.

McLaren begon zeer teleurstellend aan het afgelopen seizoen in de Formule 1. Ze reden rond in het achterveld, maar ze hielden vertrouwen in het proces. Een aantal updatepakketten zorgden ervoor dat de prestaties steeds beter werden. In de tweede seizoenshelft ging het steeds beter en groeide het team zelfs uit tot een uitdager van Max Verstappen. Oscar Piastri en Lando Norris presteerden goed en dat geeft vertrouwen.

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella heeft veel vertrouwen in de toekomst. De Italiaanse teambaas wil ook aankomend seizoen gaan presteren en in gesprek met Auto, Motor und Sport onthult hij een aantal positieve signalen: "We bevinden ons nog niet op het punt dat het ontwikkelingsproces afzwakt. Ik denk dat we aankomend seizoen nog een stap gaan zien. Misschien zal die stap niet zo groot seizoen als in de afgelopen tweede seizoenshelft. Deze regels gaven ons verschillende ontwikkelingsrichtingen. Voor 2022 zeiden mensen dat de auto's er hetzelfde uit zouden zien, dat was verkeerd."