McLaren presenteert langverwachte kledingdeal voor 2024

Het team van McLaren heeft een grote nieuwe deal gesloten voorafgaand het nieuwe seizoen. De Britse renstal heeft namelijk een nieuwe kledingsponsor aangetrokken. De deal hing al geruime tijd in de lucht en de samenwerking gaat ook veel verder dan alleen de Formule 1.

McLaren kondigt namelijk een samenwerking met Alpinestars aan. Dit bedrijf is een grote speler op het gebied van racepakken. Ze zullen dat ook de teamkleding voor het aankomende seizoen gaan fabriceren. Ze worden niet alleen verantwoordelijk voor de pakken van Formule 1-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, maar ook voor de coureurs die in de IndyCar, Formule E, Extreme E en F1 Academy rijden voor McLaren. De deal hing al eventjes in de lucht, tijdens de post season test werden de McLaren-coureurs al gespot in pakken van Alpinestars.