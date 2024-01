Horner heeft enorm veel respect voor nette Hamilton

Lewis Hamilton groeide in 2021 uit tot de grootste rivaal van Red Bull-superster Max Verstappen. De twee vochten dat jaar een hels titelduel uit, maar het onderlinge respect is nu nog steeds heel erg groot. Ook Christian Horner benadrukt nog maar eens dat hij enorm veel respect heeft voor Hamilton.

In 2021 vochten Verstappen en Hamilton een bizar en spectaculair titelduel met elkaar uit. Ruim twee jaar later ziet de wereld er ietsje anders uit. Verstappen werd in 2023 voor het derde jaar op rij wereldkampioen en Hamilton vocht vooral met zijn lastige Mercedes-bolide. De teams van Red Bull en Mercedes zochten elkaar op verbaal gebied echter nog steeds op. Red Bull-teambaas Horner claimde in Abu Dhabi bijvoorbeeld dat Hamilton contact had gezocht over een zitje bij de Oostenrijkse renstal.

Dat verhaal werd door Hamilton ontkend, maar dat betekent niet dat ze geen respect voor elkaar hebben. In gesprek met Sky Sports deelt Horner een mooie anekdote over de nasleep van de titelbeslisser in 2021: "Ik neem mijn hoed af voor de manier waarop Lewis om ging met de teleurstelling na die race. Hij werd daar alleen maar teleurgestelder. Een recordbrekende titel glipte daar uit zijn handen en daar ging hij heel waardig en respectvol mee om. In de driverroom schudde ik zijn hand na de race en hij kon het opbrengen om ons te feliciteren."