Marko reageert op crashtest-geruchten: "Lachwekkend!"

Alle Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. De nieuwe wagens worden klaargestoomd voor de seizoenstart. Helmut Marko moet een beetje lachen om de beweringen dat Red Bull niet door de eerste crashtest zou zijn gekomen.

Alle teams zijn verplicht om hun nieuwe bolides te onderwerpen aan een crashtest. Hiermee kan worden gemeten of er gen veiligheidsrisico's zijn met het nieuwe chassis. Ook Red Bull voerde deze test uit, maar meerdere media meldden dat dit niet helemaal goed was gegaan. Red Bull zou bij de eerste poging niet door de zogenaamde Front Impact Structure Dynamic Test zijn gekomen.

Red Bull reageerde in eerste instantie niet op deze opvallende verhalen. Teamadviseur Helmut Marko heeft het stilzwijgen nu doorbroken. De Oostenrijker reageert zelfs een beetje lacherig op de verhalen van eerder deze week. In gesprek met F1 Insider wordt Marko geconfronteerd met de verhalen: "Lachwekkend! Als wij de eerste crashtest hadden doorstaan, dan zou dat juist een probleem voor ons zijn. Dan zouden we het helemaal niet goed hebben gedaan!" Het komt overigens wel vaker voor dat teams zakken voor dit soort tests, dit maken ze vanzelfsprekend niet publiekelijk bekend.