Jordan verwacht zwaar jaar voor Red Bull-concurrenten

Na het succesvolle seizoen in 2023 geldt Red Bull Racing ook dit jaar weer als de favoriet. Toch liggen er kapers op de kust, want de concurrentie wil hard gaan terugslaan. Eddie Jordan denkt echter dat dit onmogelijk is, de regels blijven immers hetzelfde voor het komende seizoen.

Red Bull won vorig jaar slechts één race niet. Ze profiteerden van de goede vorm van Max Verstappen, de Nederlander werd met overmacht voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de koningsklasse. Niemand kon aan Verstappen tippen, maar daar willen de andere teams dit jaar een stokje voor steken. Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin hebben grootste plannen voor het komende seizoen.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan denkt dat de teams zich beter kunnen focussen op andere zaken. De Ier denkt dat Red Bull ook dit jaar onverslaanbaar is. In zijn podcast 'Formula for Success' spreekt Jordan zich op duidelijke wijze uit: "Red Bull moet dit jaar als eerste en tweede finishen en ze moeten weglopen in het constructeurskampioenschap. Max kan zeker twintig Grands Prix winnen, maar kan hij zich ook gaan verbeteren? Ik denk dat als er geen grote regelwijziging is, en dat is nu het geval, dat de auto's dan ook een beetje hetzelfde blijven."